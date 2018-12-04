4 Дек. 14:57 2018-12-04T14:57:10+03:00

Спортсмены сражались за первое место в таких дисциплинах как кольцеброс, дартс, боулинг, настольный теннис, тяжелая атлетика и минифутбол

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В Орле для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя» в понедельник, 3 декабря. Больше 100 спортсменов соревновались в меткости, ловкости, скорости и силе в спорткомплексе ТРК «Гринн».За первое место им пришлось побороться в таких дисциплинах как кольцеброс, дартс, боулинг, настольный теннис, тяжелая атлетика и минифутбол.

- Все призеры получили памятные призы от спонсоров праздника, - сообщает пресс-служба городской администрации. - После соревнований участников ждали концертная программа от Орловского областного колледжа культуры и искусств и чаепитие.

Напомним, Декада инвалидов традиционно проходит в начале декабря. Уже совсем скоро, 6 декабря, пройдет еще одно мероприятие к этому поводу. На сцене театра имени Тургенева состоится показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь». Участие в постановке примут дети с особенностями в развитии и волонтеры объединения «Альтаир».