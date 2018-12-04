2018-12-04T13:52:19+03:00
Общество

Библиотека Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках»

В подобранных книгах каждый сможет найти советы, как сделать подарки для близких
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Библиотека Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках»Библиотека Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках»Фото: Архив "КП"
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Библиотека имени Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках». Она открывается уже сегодня, 4 декабря, для всех, кто хочет каждый праздник сделать ярким и запоминающимся.

- Литература, представленная на выставке, поможет подготовиться к праздникам и удивить членов своей семьи и гостей необыкновенными сувенирами, изготовленными собственными руками. Воспользовавшись практическими рекомендациями, вы легко научитесь низать бисер и расписывать дерево, плести кружево и вышивать, лепить из глины и пластики, шить из лоскутков и работать с бумагой, - рассказали «КП» работники Библиотеки.

Выставка продлится до 19 декабря.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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