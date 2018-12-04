Библиотека Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках»
Библиотека имени Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках». Она открывается уже сегодня, 4 декабря, для всех, кто хочет каждый праздник сделать ярким и запоминающимся.
- Литература, представленная на выставке, поможет подготовиться к праздникам и удивить членов своей семьи и гостей необыкновенными сувенирами, изготовленными собственными руками. Воспользовавшись практическими рекомендациями, вы легко научитесь низать бисер и расписывать дерево, плести кружево и вышивать, лепить из глины и пластики, шить из лоскутков и работать с бумагой, - рассказали «КП» работники Библиотеки.
Выставка продлится до 19 декабря.
Адрес: улица Максима Горького, 43.