Условия хранения оружия проверили правоохранители у двух тысяч орловчан

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-04T12:45:31+03:00

Грубых нарушений выявлено не было

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 декабря, сотрудники Росгвардии по Орловской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие», которое правоохранители проводили с 19 по 30 ноября.

- У законных владельцев было проверено соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям. Осмотру подлежало оружие почти двух тысяч орловчан, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

По результатам проверок, грубых нарушений оборота оружия выявлено не было. Вопросы вызвали лишь несвоевременное продление и перерегистрация лицензий и их постановка на учет. Значительных недостатков силовики не обнаружили.

Стоит отметить, что за второе полугодие 2018 года жители Орла и области сдали 7 единиц гладкоствольного оружия с патронами на возмездной основе.

Например, 64-летняя жительница Ливенского района отдала 2 ружья модели ТОЗ – БМ 1956 года выпуска. Они остались у нее после смерти родственников. Женщина получила компенсацию в размере 10000 рублей.