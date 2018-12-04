2018-12-04T12:37:45+03:00
Общество

10 декабря в центре Орла будет ограничено движение автотранспорта

Объезд водителям придется искать в связи с церемонией возложения цветов в День Героев Отечества
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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10 декабря в центре Орла будет ограничено движение автотранспорта10 декабря в центре Орла будет ограничено движение автотранспортаФото: Архив "КП"
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В понедельник на следующей неделе, 10 декабря, в центре Орла будет ограничено движение автотранспорта. Объезд водителям придется искать в связи с проведением церемонии возложения цветов, посвященной Дню Героев Отечества.

Так, с 12:45 временные ограничения будут действовать от дома № 45 по улице Ленина до дома № 33 по улице Салтыкова-Щедрина. Автомобилистам путь будет перекрыт до 13:30.

- Также с 6 утра до 2-х часов дня в этот день будет запрещено парковаться от дома № 1 по улице Салтыкова-Щедрина до дома № 2 бульвара Победы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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