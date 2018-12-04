Орловчанке грозит наказание за кражу мобильного телефона у сотрудницы торгового центра

4 Дек. 12:26 2018-12-04T12:26:38+03:00

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В отделение полиции обратилась сотрудница одного из магазинов в крупном торговом центре в Орле. Женщина рассказала, что в рабочее время кто-то украл ее мобильный телефон стоимость более 20 тысяч рублей.

После проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность похитителя. Ей оказалась 25-летняя местная жительница. Телефон девушка успела продать.

- Злоумышленница зашла в магазин, чтобы примерить несколько вещей. В торговом зале она заметила сотовый телефон, лежащий на пуфе. Орловчанка прикрыла его своей верхней одеждой, а затем забрала, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенный телефон изъят. Орловчанка находится под подпиской о невыезде.