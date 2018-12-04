2018-12-04T12:17:47+03:00
Звезды

Завтра в Орле откроется «Художественный салон»

На выставке орловцы увидят 52 живописных полотна, написанных в 2018 году
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В среду, 5 декабря, в орловском областном выставочном центре состоится открытие «Художественного салона». На выставке орловцы увидят 52 живописных полотна, написанных в 2018 году.

В экспозиции будут представлены работы таких художников как Николая Силаева, Виктора Лупачева, Ольги Сорокиной, Людмилы Парицкой и Людмилы Алексеевой. Многие полотна зритель увидит впервые.

Открытие выставки запланировано на 16 часов.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

Экспозиция будет работать до 23 декабря.

Стоит отметить, что в Областном выставочном центре также можно будет ознакомиться с выставкой произведений орловского художника Алексея Конькова, проводимой в рамках реализации проекта «Забытые имена», и выставкой «Отражение» к юбилею со дня рождения Ивана Тургенева.

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