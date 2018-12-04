Небезопасное использование печного отопления стало причиной пожара в жилом доме в Орловской области

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-04T12:04:59+03:00

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ЧП произошло утром, 4 декабря, в городе Ливны Орловской области. На улице Курской загорелся жилой дом на двух хозяев.

К моменту прибытия спасателей из чердака и окон квартиры шел дым. Была угроза распространения огня на соседнюю квартиру.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире в помещении зала прогорели потолочное перекрытие на площади семь квадратных метров и пол на площади три квадратных метра, оставшаяся часть квартиры закопчена по всей площади. Вторая квартира от огня не пострадала, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям спасателей, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.