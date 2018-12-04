2018-12-04T11:54:19+03:00
Общество

С орловского «Дормаша» взыскали долги по зарплате

В пользу работников взысканы миллионы рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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С орловского предприятия «Дормаш» взысканы все долги по зарплате. О завершении исполнительного производства сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов.

- Всего за период нахождения на исполнении исполнительного производства были удовлетворены требования взыскателей по 3075 исполнительным производствам. В пользу работников ЗАО «Дормаш» взыскано более 84 миллионов рублей, в том числе более 35 миллионов в 2018 году, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Банкротом «Дормаш» был признан весной прошлого года. У предприятия образовались многомиллионные долги по заработной плате перед сотрудниками и кредиторами.

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