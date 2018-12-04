В Орловской области в доме инвалида 2-ой группы отключили электричество

4 Дек. 11:50 2018-12-04T11:50:34+03:00

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В прокуратуру обратилась жительница Мценского района Орловской области. Женщина рассказала, что ее дом, находящийся на территории садоводческого товарищества № 2 Завода «Вторцветмет», отключили от электроснабжения. Сама она является инвалидом 2-ой группы и проживает там вместе с дочерью, которая также имеет инвалидность.

- Руководством СНТ произведено отключение подачи электроэнергии в дом заявительницы, в связи с якобы имеющейся задолженностью. Но эти действия противоречат требованиям Правил полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в соответствии с которыми только гарантирующий поставщик вправе вводить полный режим ограничения потребления электричества, - сообщает ведомство.

Оказалось, что инвалид о предстоящем отключении электроэнергии не предупреждалась. Споры по оплате должны были рассмотреть в судебном порядке.

В адрес председателя СНТ было внесено представление. Но мер по устранению нарушений не предприняли. Тогда прокурор направил в суд иск с требованием о признании отключения электроэнергии незаконным и о восстановлении электроснабжения. Суд требования удовлетворил, но пока его решение в законную силу не вступило.