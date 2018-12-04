2018-12-04T11:50:34+03:00
Общество

В Орловской области в доме инвалида 2-ой группы отключили электричество

Защиту прав женщины обеспечила прокуратура
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орловской области в доме инвалида 2-ой группы отключили электричествоВ Орловской области в доме инвалида 2-ой группы отключили электричествоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру обратилась жительница Мценского района Орловской области. Женщина рассказала, что ее дом, находящийся на территории садоводческого товарищества № 2 Завода «Вторцветмет», отключили от электроснабжения. Сама она является инвалидом 2-ой группы и проживает там вместе с дочерью, которая также имеет инвалидность.

- Руководством СНТ произведено отключение подачи электроэнергии в дом заявительницы, в связи с якобы имеющейся задолженностью. Но эти действия противоречат требованиям Правил полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в соответствии с которыми только гарантирующий поставщик вправе вводить полный режим ограничения потребления электричества, - сообщает ведомство.

Оказалось, что инвалид о предстоящем отключении электроэнергии не предупреждалась. Споры по оплате должны были рассмотреть в судебном порядке.

В адрес председателя СНТ было внесено представление. Но мер по устранению нарушений не предприняли. Тогда прокурор направил в суд иск с требованием о признании отключения электроэнергии незаконным и о восстановлении электроснабжения. Суд требования удовлетворил, но пока его решение в законную силу не вступило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины