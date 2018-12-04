2018-12-04T11:37:04+03:00
Общество

Благотворительный проект «Дети солнца» в Орле собрал 1,5 миллиона рублей

Заработанные средства направят в орловские детские дома
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облсоветаФото с сайта облсовета
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В Орле на днях прошла выставка-аукцион юных художников, которые воспитываются в детских социальных учреждениях области. Она состоялась в рамках благотворительного проекта «Дети солнца», который был создан с целью привлечь общественность к судьбам детей, нуждающихся в заботе и поддержке.

Главным инициатором выставки стал Сергей Дасу, художник-абстракционист и соавтор представленных картин. Полотна юных гениев мог приобрести любой желающий.

- К участию в благотворительном проекте было привлечено более 30 предпринимателей Орловской области. Всего удалось собрать около 1,5 миллионов рублей. Эти средства в ближайшее время будут направлены в пользу орловских детских домов, - сообщает пресс-служба облсовета.

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