2018-12-04T11:35:01+03:00
Происшествия

53-летнего мужчину вытащили из горевшей квартиры в доме на Московском шоссе в Орле

Медики доставили его в больницу Семашко
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Ранним утром, 4 декабря, в Орле на Московском шоссе в девятиэтажном доме на первом этаже загорелась двухкомнатная квартира.

К моменту прибытия спасателей из окон жилья шел дым. Очаг возгорания находился в помещении кухни. Там загорелся мусор.

- Остальная часть квартиры термическому воздействию не подверглась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Внутри квартиры спасатели обнаружили 53-летнего мужчину. Медики доставили его в больницу имени Семашко.

По предположениям пожарных, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.

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