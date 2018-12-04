53-летнего мужчину вытащили из горевшей квартиры в доме на Московском шоссе в Орле
Ранним утром, 4 декабря, в Орле на Московском шоссе в девятиэтажном доме на первом этаже загорелась двухкомнатная квартира.
К моменту прибытия спасателей из окон жилья шел дым. Очаг возгорания находился в помещении кухни. Там загорелся мусор.
- Остальная часть квартиры термическому воздействию не подверглась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Внутри квартиры спасатели обнаружили 53-летнего мужчину. Медики доставили его в больницу имени Семашко.
По предположениям пожарных, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.
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