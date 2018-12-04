53-летнего мужчину вытащили из горевшей квартиры в доме на Московском шоссе в Орле

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-04T11:35:01+03:00

Медики доставили его в больницу Семашко

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Ранним утром, 4 декабря, в Орле на Московском шоссе в девятиэтажном доме на первом этаже загорелась двухкомнатная квартира.

К моменту прибытия спасателей из окон жилья шел дым. Очаг возгорания находился в помещении кухни. Там загорелся мусор.

- Остальная часть квартиры термическому воздействию не подверглась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Внутри квартиры спасатели обнаружили 53-летнего мужчину. Медики доставили его в больницу имени Семашко.

По предположениям пожарных, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.