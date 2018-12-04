2018-12-04T11:31:36+03:00
Общество

На площади перед автовокзалом в Орле запретят остановку

Нарушителям грозят штрафы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальная группа региональной Госавтоинспекции в соцсетяхФото: официальная группа региональной Госавтоинспекции в соцсетяхФото: соцсети
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В Орле на Автовокзальной площади запретят парковаться и останавливаться автолюбителям. Нарушителям грозят штрафы.

О новшестве сообщили в региональной Госавтоинспекции, такая мера нужна для обеспечения безопасности.

- Администрация Орла постановила: произвести установку дорожных знаков и нанести горизонтальную разметку на площади. Автолюбителям, которым необходимо припарковать свои автомобили возле автовокзала, следует особое внимание обратить на установку знаков «Остановка запрещена», -отметили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушения будет фиксировать камера – не считающиеся со знаком водители получат уведомление о привлечении к административной ответственности.

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