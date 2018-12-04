На площади перед автовокзалом в Орле запретят остановку
В Орле на Автовокзальной площади запретят парковаться и останавливаться автолюбителям. Нарушителям грозят штрафы.
О новшестве сообщили в региональной Госавтоинспекции, такая мера нужна для обеспечения безопасности.
- Администрация Орла постановила: произвести установку дорожных знаков и нанести горизонтальную разметку на площади. Автолюбителям, которым необходимо припарковать свои автомобили возле автовокзала, следует особое внимание обратить на установку знаков «Остановка запрещена», -отметили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Нарушения будет фиксировать камера – не считающиеся со знаком водители получат уведомление о привлечении к административной ответственности.