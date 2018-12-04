2018-12-04T11:22:31+03:00
Общество

В Орле за время рейда полицейские обнаружили три нарушения правил парковки на местах для инвалидов

На автовладельцев были составлены протоколы об административном правонарушении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле сразу в нескольких районах полицейские провели рейд по выявлению нарушений правил парковки автомобилей в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов. Мероприятие прошло в понедельник, 3 декабря, в День инвалида.

Результаты рейда показали, что не все автомобилисты соблюдают закон. Были обнаружены три нарушения. На автовладельцев полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Водителям придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

- По закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на каждой стоянке автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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