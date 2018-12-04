2018-12-04T11:04:07+03:00
Общество

Первая рождественская встреча прошла в орловском духовном центре «Вятский Посад»

Семьи смогли пообщаться с настоятелем храма и приобщиться к гончарному мастерству
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: православный центр "Вятский Посад"Фото: православный центр "Вятский Посад"
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Первая рождественская встреча прошла в орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» в воскресенье, 2 декабря. Этот проект новый. Он предполагает регулярные воскресные мероприятия духовной направленности для всей семьи. Они будут проходить после Божественной литургии.

- В минувшее воскресенье гости центра смогли в неформальной обстановке пообщаться с настоятелем храма Сретения Господня иереем Романом Фаустовым. Батюшка помог родителям в поиске правильного подхода к решению проблемы зависимости детей разного возраста от интернета и цифровых гаджетов, - рассказали работники православного центра.

Рождественские встречи станут также возможностью прикоснуться к народному творчеству. 2 декабря, например, на ярмарке мастера продемонстрировали уникальные изделия ручной работы, начиная от глиняной посуды и заканчивая женскими украшениями.

На первой рождественской встрече гости смогли и сами приобщиться к народным промыслам. Все желающие получили возможность поработать на гончарном круге, свалять из шерсти оригинальные праздничные бусы или изготовить своими руками оригинальные игрушки.

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