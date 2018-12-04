В Орле сгорело несколько гаражей

4 Дек. 10:36 2018-12-04T10:36:46+03:00

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Вчерашней ночью орловские спасатели боролись с пламенем, охватившим гаражный кооператив. От огня пострадало несколько гаражей и автомобилей.

Происшествие случилось в ГСК «Спутник» в Советском районе города. Сигнал о возгорании поступил глубокой ночью, когда пожарные прибыли на место, полыхали четыре гаража, была угроза распространения на соседние.

- В результате пожара три гаража выгорели по всей площади. Четыре гаража получили повреждения огнем кровли, стен, обшивки дверей и потолочных перекрытий. Находившийся в одном из гаражей автомобиль «Дэу Нэксия» выгорел полностью. В ходе тушения пожара из другого гаража был эвакуирован автомобиль «Лада Икс-Рей», у которого закопчено лакокрасочное покрытие по всей площади, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, никто не пострадал.