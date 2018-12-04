2018-12-04T10:36:46+03:00
Происшествия

В Орле сгорело несколько гаражей

Пламя разбушевалось в гаражном кооперативе «Спутник»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Вчерашней ночью орловские спасатели боролись с пламенем, охватившим гаражный кооператив. От огня пострадало несколько гаражей и автомобилей.

Происшествие случилось в ГСК «Спутник» в Советском районе города. Сигнал о возгорании поступил глубокой ночью, когда пожарные прибыли на место, полыхали четыре гаража, была угроза распространения на соседние.

- В результате пожара три гаража выгорели по всей площади. Четыре гаража получили повреждения огнем кровли, стен, обшивки дверей и потолочных перекрытий. Находившийся в одном из гаражей автомобиль «Дэу Нэксия» выгорел полностью. В ходе тушения пожара из другого гаража был эвакуирован автомобиль «Лада Икс-Рей», у которого закопчено лакокрасочное покрытие по всей площади, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины