2018-12-04T10:34:12+03:00
Спорт

Со спортивного турнира по грэпплингу орловцы привезли шесть медалей

Соревнования по этому виду борьбы прошли на днях в Курске
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с портала "Орел-спорт"Фото с портала "Орел-спорт"
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Со спортивного турнира по грэпплингу орловцы привезли шесть медалей. Соревнования по этому виду борьбы прошли на днях в Курске. Они были посвящены памяти мастера спорта Батина.

Успешное выступили на турнире четверо орловцев. Единственное золото в составе сборной Орловской области завоевал Андрей Кирсанов в весе до 92 килограммов. На его счету и серебряная медаль - в весе свыше 92 килограммов.

- Еще две медали в копилку нашей команды принес Максим Бруев. Он выступал в двух весовых категориях – 84 и 77 килограммов и завоевал серебро и бронзу. Бронзовыми призерами соревнованийстали также Сергей Кузин и Никита Калугин, - сообщает портал «Орел-спорт».

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