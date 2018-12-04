2018-12-04T10:19:32+03:00
Происшествия

Поддельные медицинские документы продавали на 8-ми орловских сайтах

Эти ресурсы по решению суда заблокировали
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Поддельные медицинские документы продавали на 8-ми орловских сайтахПоддельные медицинские документы продавали на 8-ми орловских сайтахФото: Архив "КП"
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Поддельные медицинские документы продавали на 8-ми орловских сайтах. Ресурсы с информацией о продаже справок и больничных листов без обращения в учреждения здравоохранения обнаружила в ходе интернет-мониторинга прокуратура Орловской области.

- В суд был направлен иск о признании этой информации запрещенной к распространению. Согласно ФЗ №149, за ее распространение предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщает ведомство.

Суд удовлетворил требования прокурора. Интернет-страницы, где была размещена информация о продаже медицинских документов, заблокированы. Теперь проверкой по фактам возможной продажи поддельных бумаг и их использования займется полиция.

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