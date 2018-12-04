В Орле состоялся показ кино для слабовидящих
В Орле в понедельник, 3 декабря, в Международный день инвалидов прошла социальная акция «Кино: не глазами, а сердцем».
- Несмотря на физические ограничения, слабовидящие смогли посмотреть кино со своими друзьями или родственниками. Ведь они, как правило, сидят дома и редко посещают общественные мероприятия, - отметили в Орловском городском отделении «Российский Красный Крест».
В кинотеатре «Победа» в один зал объединили зрячих людей и людей, имеющих ограничения по зрению. Это было настоящее погружение в темноту и возможность ощутить, как это - смотреть «кино не глазами, а сердцем».
Акция состоялась при поддержке Орловской региональной организации «Всероссийское общество слепых».