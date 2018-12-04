В Орле две легковых иномарки не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-04T10:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле проезжую часть не поделили две иномарки - "Фольксваген" и "Пежо". В ДТП пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла накануне, в понедельник 3 декабря в Железнодорожном районе города. В начале девятого утра 66-летний водитель ехал за рулем легковушки "Фольксваген" по улице 5 Августа со стороны улицы Фомина. В районе дома №58 по улице 3-й Курской он стал поворачивать не не пропустил другую легковушку - "Пежо", которая двигалась во встречном направлении под управлением 30-летнего водителя. Произошло столкновение.

- В результате ДТП 53-летняя женщина-пассажир автомобиля "Фольксваген" получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение травматологии, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, погибших нет.