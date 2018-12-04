2018-12-04T09:15:58+03:00
Происшествия

В Орле на улице Московской сгорело табло с ценами на бензин

ЧП произошло минувшим днем
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: группа "Город Орел" в соцсети "ВКонтакте"Фото: группа "Город Орел" в соцсети "ВКонтакте"
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В понедельник, 3 декабря, в Орле на улице Московской произошло ЧП. На территории неработающей заправки произошел пожар. Загорелось табло с ценами на бензин.

Это происшествие вызвало большую дискуссию среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Город Орел», где очевидцы опубликовали фотографию загоревшегося табло. Орловцы предположили, из-за чего мог произойти пожар. Автор фото шутит: «На экране от стыда сгорело табло с ценами на бензин».

- Причины возгорания устанавливаются, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожар был потушен до приезда спасателей.

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