2018-12-03T18:27:00+03:00
Общество

Орловцев просят дать свою оценку уровню коррупции в регионе

Свое мнение можно высказать, пройдя онлайн социальный опрос
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области стартовал социальный опрос, призванный отразить мнение жителей региона об уровне коррупции в нем. Дать свою оценку можно онлайн, ответит на вопросы анкеты.

Опрос будет проводится до 8 января текущего года. В анкету вошли такие вопросы как изменился ли уровень коррупции за последние годы, приходилось ли сталкиваться с проявлениями этого негативного явления лично и подобные им.

- Критериями оценки населением уровня коррупции в области станут: оценка гражданами степени защищенности от коррупционных проявлений, степени коррумпированности различных сфер общественной жизни, а также оценка региональной антикоррупционной политики, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Принять участие в опросе можно здесь.

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