Орловцев просят дать свою оценку уровню коррупции в регионе
В Орловской области стартовал социальный опрос, призванный отразить мнение жителей региона об уровне коррупции в нем. Дать свою оценку можно онлайн, ответит на вопросы анкеты.
Опрос будет проводится до 8 января текущего года. В анкету вошли такие вопросы как изменился ли уровень коррупции за последние годы, приходилось ли сталкиваться с проявлениями этого негативного явления лично и подобные им.
- Критериями оценки населением уровня коррупции в области станут: оценка гражданами степени защищенности от коррупционных проявлений, степени коррумпированности различных сфер общественной жизни, а также оценка региональной антикоррупционной политики, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Принять участие в опросе можно здесь.