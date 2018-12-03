2018-12-03T18:15:24+03:00
Общество

На главной площади Орла начали монтаж новогодней ёлки

Вместе с праздничным деревом в центре появятся еще несколько красавиц в других районах областной столицы
Ольга СУПОНЕВА
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Скоро Орел принарядится! Фото: пресс-служба мэрии ОрлаСкоро Орел принарядится! Фото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле на площади Ленина началась установка главной новогодней ёлки города. Высота праздничного дерева превысит 20 метров, в полной красе она появится в течение недели.

- Ёлка, по традиции, разместится напротив театра имени Тургенева. Она будет наряжена более чем двумя сотнями шаров, снежинками, звездами и гирляндами, а верхушку украсит светодиодная звезда, - поделились с «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Помимо главной ели, настроение будут создавать еще несколько праздничных деревьев: 12-метровая красавица у театра «Свободное пространство» на площади Карла Маркса, при этом состоящая из одних шаров, 14-метровая ель из искусственной хвои на площадке перед «Домом быта». Перед Орловским городским центром культуры также появится искусственное 14-метровое дерево. Также в пресс-службе сообщили, что уже в ближайшее время 20-метровые ели появятся на бульваре Победы (перед новым корпусом больницы Мопра) и на площади Содружества (перед администрацией Северного района).

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