На главной площади Орла начали монтаж новогодней ёлки

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-03T18:15:24+03:00

Вместе с праздничным деревом в центре появятся еще несколько красавиц в других районах областной столицы

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В Орле на площади Ленина началась установка главной новогодней ёлки города. Высота праздничного дерева превысит 20 метров, в полной красе она появится в течение недели.

- Ёлка, по традиции, разместится напротив театра имени Тургенева. Она будет наряжена более чем двумя сотнями шаров, снежинками, звездами и гирляндами, а верхушку украсит светодиодная звезда, - поделились с «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Помимо главной ели, настроение будут создавать еще несколько праздничных деревьев: 12-метровая красавица у театра «Свободное пространство» на площади Карла Маркса, при этом состоящая из одних шаров, 14-метровая ель из искусственной хвои на площадке перед «Домом быта». Перед Орловским городским центром культуры также появится искусственное 14-метровое дерево. Также в пресс-службе сообщили, что уже в ближайшее время 20-метровые ели появятся на бульваре Победы (перед новым корпусом больницы Мопра) и на площади Содружества (перед администрацией Северного района).