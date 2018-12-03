2018-12-03T18:05:34+03:00
Общество

В Орле суд вынес приговор за взятку преподавателю вуза

Заниматься педагогической деятельностью он не сможет в течение полугода, а также заплатит штраф
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Полгода не сможет заниматься педагогической деятельностью, а также заплатит штраф в полмиллиона рублей преподаватель орловского вуза. Такое наказание за взяточничество определил для него суд.

- Следствием и судом установлено, что осужденный с декабря 2016 года по декабрь 2017 года получил от студентов взятки в виде денег на общую сумму 88 тысяч рублей за совершение действий по увеличению количества баллов, полученных студентами во время практических занятий, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Также за завышение баллов преподаватель получал взятки в виде продуктов и учебно-методических материалов. Собранные следствием доказательства суд счет достаточными и вынес свой вердикт. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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