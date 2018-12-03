Орловцы увидят балет "Щелкунчик"

3 Дек. 17:25 2018-12-03T17:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии новогодних и рождественских праздников на орловской сцене оживет чудесная сказка, многим знакомая с раннего детства. Балет Чайковского «Щелкунчик» обещает погрузить зрителей в волшебную атмосферу, заставит переживать и радоваться вместе с его героями.

Музыка Петра Ильича Чайковского и история немецкого сказочники Гофмана уже давно друг от друга неотделимы. Артисты Классического русского балета при участии солистов Большого и Мариинского театра под руководством Хасана Усманова подарят гостям вечера настоящий праздник.

- Балет «Щелкунчик» - семейная постановка. Познакомиться с ней будет интересно как взрослым, так и маленьким зрителям, - рассказали организаторы.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

пл. Ленина, 2

10 декабря, начало в 19:00

(0+)