2018-12-03T17:25:37+03:00
Звезды

Орловцы увидят балет "Щелкунчик"

Рождественская история ждет горожан и гостей города 10 декабря
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: организаторыФото: организаторы
Изменить размер текста:

В преддверии новогодних и рождественских праздников на орловской сцене оживет чудесная сказка, многим знакомая с раннего детства. Балет Чайковского «Щелкунчик» обещает погрузить зрителей в волшебную атмосферу, заставит переживать и радоваться вместе с его героями.

Музыка Петра Ильича Чайковского и история немецкого сказочники Гофмана уже давно друг от друга неотделимы. Артисты Классического русского балета при участии солистов Большого и Мариинского театра под руководством Хасана Усманова подарят гостям вечера настоящий праздник.

- Балет «Щелкунчик» - семейная постановка. Познакомиться с ней будет интересно как взрослым, так и маленьким зрителям, - рассказали организаторы.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

пл. Ленина, 2

10 декабря, начало в 19:00

(0+)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины