2018-12-03T17:25:37+03:00
Звезды

Орловцы увидят балет "Щелкунчик"

Рождественская история ждет горожан и гостей города 10 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В преддверии новогодних и рождественских праздников на орловской сцене оживет чудесная сказка, многим знакомая с раннего детства. Балет Чайковского «Щелкунчик» обещает погрузить зрителей в волшебную атмосферу, заставит переживать и радоваться вместе с его героями.

Музыка Петра Ильича Чайковского и история немецкого сказочники Гофмана уже давно друг от друга неотделимы. Артисты Классического русского балета при участии солистов Большого и Мариинского театра под руководством Хасана Усманова подарят гостям вечера настоящий праздник.

- Балет «Щелкунчик» - семейная постановка. Познакомиться с ней будет интересно как взрослым, так и маленьким зрителям, - рассказали организаторы.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

пл. Ленина, 2

10 декабря, начало в 19:00

(0+)

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