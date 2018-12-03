Житель орловской глубинки украл деньги у пенсионерки
В Болховском районе Орловской области полицейские раскрыли кражу денег у пожилой женщины. Местный житель стащил у 76-летней пенсионерки 17 тысяч рублей.
Жительница района увидела, что пропали ее сбережения, когда односельчанин зашел к ней попросить в долг небольшую сумму. Деньги женщина хранила в серванте и на месте их не оказалось. Тогда она обратилась за помощью к стражам порядка.
- Во время опроса потерпевшей, полицейские узнали, что накануне обнаружения пропажи денежных средств, женщина слышала, как кто-то вечером заходил в дом. Отсутствие денег она заметила на следующий день, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Полицейским удалось установить предполагаемого вора: им оказался местный 31-летнйи мужчина, ранее уже судимый. Теперь ему грозит еще один срок: по статье «Кража» возбуждено уголовное дело, полицейские ведут следствие. Самому любителю разжиться на чужом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.