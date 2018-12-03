Память Неизвестного солдата почтили в Орле
Сегодня, 3 декабря, в Орле почтили память Неизвестного солдата. В честь павших воинов, традиционно, возложили цветы и гирлянду к стеле «Орел – Город воинской славы».
Фото: пресс-служба Администрации Орла
День Неизвестного солдата - это дата, призванная увековечить память бойцов, советских и российских сражавшихся за отечество в вооруженных конфликтах, тех, кто сложил головы в боевых действиях и чьи имена так и остались неизвестны.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
На памятном мероприятии присутствовали горожане, представители общественных и патриотических организаций, первые лица города и области. Память всех павших почтили минутой молчания.