2018-12-03T17:11:54+03:00
Общество

Память Неизвестного солдата почтили в Орле

В честь павших воинов возложили цветы и гирлянду славы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
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Сегодня, 3 декабря, в Орле почтили память Неизвестного солдата. В честь павших воинов, традиционно, возложили цветы и гирлянду к стеле «Орел – Город воинской славы».

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Фото: пресс-служба Администрации Орла

День Неизвестного солдата - это дата, призванная увековечить память бойцов, советских и российских сражавшихся за отечество в вооруженных конфликтах, тех, кто сложил головы в боевых действиях и чьи имена так и остались неизвестны.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Фото: пресс-служба Администрации Орла

На памятном мероприятии присутствовали горожане, представители общественных и патриотических организаций, первые лица города и области. Память всех павших почтили минутой молчания.

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