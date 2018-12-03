2018-12-03T15:45:34+03:00
Общество

Литераторы отметят день рождения орловского писателя Валерия Анишкина

В преддверии юбилейной даты в библиотеке Бунина состоится творческий вечер
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Литераторы отметят день рождения орловского писателя Валерия АнишкинаЛитераторы отметят день рождения орловского писателя Валерия АнишкинаФото: Архив "КП"
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В четверг, 6 декабря, в преддверии юбилейной даты, в библиотеке имени Бунина состоится вечер, посвящённый Валерию Анишкину,члена Союза российских писателей, филолога, публициста. В этом году ему исполнится 80 лет. Среди литераторов Валерий Анишкин зарекомендовал себя как автор с экспрессивным характером письма, который использует необычные метафорические краски и неожиданные образы.

На юбилейном вечере писателя выступят члены Союза писателей России Владимир Самарин, Алексей Кондратенко, Анатолий Загородний. Они расскажут о творческом и профессиональном пути орловского писателя.А сотрудники библиотеки покажут мультимедийные слайды о жизни и творческой деятельности Валерия Анишкина.

Начало встречи запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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