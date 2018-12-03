2018-12-03T14:50:43+03:00
Общество

Детский и Городской парки Орла продолжат приводить в порядок

Сейчас идет разработка проектов дальнейшей реконструкции
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Городской парк культуры и отдыха, а также Детский парк Орла в 2019-м году ждут дальнейшие преобразования. Тему обустройства мест массового отдыха горожан обсудили на заседании общественной комиссии в последний день ноября.

Были подведены итоги первого этапа реконструкции парков (напомним, проводятся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»). Речь зашла о новых фонтанах, которые появились и в Детском и в Городском парках. Так, в реконструкцию фонтана и входной группы Городского ПКиО вложили 59 миллионов рублей. Фонтан в Детском парке обошелся больше чем в 15 миллионов рублей.

- В настоящее время ЗАО «Горпроект» (г. Орел) разрабатывает проект комплексного благоустройство Детского парка, а ООО «Строй-Эксперт» (г. Санкт-Петербург) проектирует Городской парк культуры и отдыха. Согласно полученным документам работа по благоустройству двух этих общественных территорий продолжится в 2019 году, - сообщили «КП» в пресс службе Администрации Орла.

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