2018-12-03T13:26:10+03:00
Происшествия

В Орле завели уголовное дело на недобросовестного работодателя

Гендиректор компании ответит по закону за долг перед работниками в 240 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональным СК возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Общий долг превысил 240 тысяч рублей.

- По данным следствия, подозреваемый с июля 2017 года по январь 2018 года не выплачивал заработную плату шести работникам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас идет расследование уголовного дела. В региональном СК отмечают, что подобные вопросы находятся на особом контроле у руководства следственного управления. В ведомстве отмечают, что при расследовании уголовных дел этой категории следователями принимаются все возможные меры для погашения задолженности по заработной плате.

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