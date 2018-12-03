СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-03T13:10:06+03:00

Первые звезды установят уже сегодня

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Еще 12 орловских школ присоединятся к акции «Дом со звездой». Уже сегодня, 3 декабря, первые красные звезды на квартиры пяти ветеранов Великой Отечественной и локальных войн установят учащиеся школ № 17, № 31 и № 49.

- Торжество в школе № 49 начнется в 12:40. В 13 часов эстафету патриотической акции примут воспитанники школы № 17. Пол часа спустя героев вспомнят в школе № 31, - сообщает пресс-служба городской администрации.

4 декабря акция пройдет в полдень в школе № 36, в 12:30 в школе № 11. Дети установят восемь звезд. В четверг, 6 декабря, учащиеся школы № 26 водрузят памятные знаки на квартиры трех ветеранов, воспитанники 34-ой школы установят четыре звезды. Самое большое количество памятных знаков появится на квартирах ветеранов 7 декабря. Учащиеся школы № 51 прикрепят сразу 12 красных звезд, а учащиеся школы № 5 и гимназии № 16 – пять.

На этой неделе патриотические мероприятия завершит школа № 37. После концерта школьники вручат памятные знаки семи ветеранам.

Напомним, цель патриотической акции «Дом со звездой» - увековечить память земляков-ветеранов, защитников Отечества и их подвигов.