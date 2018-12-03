Судебные приставы помогли орловцам узнать об их долгах

3 Дек. 13:02 2018-12-03T13:02:23+03:00

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На протяжении минувшего месяца, в ноябре, орловские судебные приставы проводили информационные акции «Узнай о своих долгах». Каждую субботу в 4-х крупнейших торговых центрах города орловцы могли проверить свои задолженности.

- Если задолженность по региональной и общероссийской базам данных обнаруживалась, судебные приставы распечатывали квитанции для оплаты. Кроме того, погасить долги можно было и на месте через переносные POS-терминалы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Также в ходе акции приставы консультировали горожан по интересующим вопросам исполнительного производства и распространяли памятки о возможности использования бесплатного интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств».

УФССП России по Орловской области напоминает о возможности узнать о наличии задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», перейдя по ссылке: http://r57.fssprus.ru/iss/ip. В нем содержится информация об исполнительных производствах в отношении физических и юридических лиц.