2018-12-03T12:06:57+03:00
Звезды

Орловцы увидят постановку театра Алексея Рыбникова "Юнона и Авось"

Рок-опера предстанет на сцене театра "Свободное пространство" в рамках фестиваля "Месяц в деревне"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: rybnikovtheater.ruФото: rybnikovtheater.ru
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«Юнона и Авось» - самая популярная рок-опера на российской сцене. Классическую постановку в новом прочтении на театральном фестивале в Орле представит московский театр Алексея Рыбникова.

- Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона» и «Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов, - рассказали организаторы.

В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера рок-оперы поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой России Жанной Рождественской.

КОГДА, ГДЕ?

пл. Карла Маркса, 2

9 декабря, начало в 18:00

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