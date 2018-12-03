В Орле два попутных авто не поделили улицу Мостовую

3 Дек. 11:31 2018-12-03T11:31:32+03:00

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В воскресенье днем, 2 декабря, два попутных автомобиля столкнулись на улице Мостовой в Орле.

Водитель автомобиля «Рено-Логан» следовал со стороны улицы Генерала Родина в направлении Карачевского шоссе. В районе дома № 90 «а» по Карачевскому шоссе он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено-Флюенс». Машина ехала впереди в попутном направлении.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено-Флюенс» получил травмы, не госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.