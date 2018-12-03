Пьяный автомобилист сбил женщину на тротуаре в одном из орловских поселков
Пешеход получила травмы
Пьяный автомобилист сбил женщину на тротуаре в одном из орловских поселковФото: Архив "КП"
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Пьяный автомобилист стал виновником ДТП, которое произошло в поселке Красная Заря Орловского района в воскресенье утром, 2 декабря. Водитель автомобиля «Киа-Спектра» следовал по улице Калинина и в районе дома № 5 не справился с управлением. Он наехал на 39-летнюю женщину. Пешеход стояла на тротуаре.
- В результате ДТП женщина получила травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
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