СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-03T11:14:32+03:00

Пьяный автомобилист сбил женщину на тротуаре в одном из орловских поселков Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Пьяный автомобилист стал виновником ДТП, которое произошло в поселке Красная Заря Орловского района в воскресенье утром, 2 декабря. Водитель автомобиля «Киа-Спектра» следовал по улице Калинина и в районе дома № 5 не справился с управлением. Он наехал на 39-летнюю женщину. Пешеход стояла на тротуаре.

- В результате ДТП женщина получила травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.