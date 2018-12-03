2018-12-03T11:07:25+03:00
Происшествия

Тело 54-летней женщины обнаружили спасатели после пожара в доме в орловской глубинке

ЧП произошло в воскресенье в деревне Чертовое Хотынецкого района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В воскресенье ранним утром, 2 декабря, орловские спасатели выезжали на вызов о пожаре в деревню Чертовое Хотынецкого района.

К моменту прибытия на место пожарных дом горел изнутри открытым пламенем. В результате возгорания огонь повредил строение на площади 48 квадратных метров, крыша обрушилась на площади 18 квадратных метров.

- После пожара в доме было обнаружено тело 54-летней женщины, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 40 раз – по 20 выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

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