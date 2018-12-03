2018-12-03T10:57:50+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Орле

Одна из машин врезалась в пешеходное ограждение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

ДТП с участием двух иномарок произошло в Орле на Московском шоссе вечером в субботу, 1 декабря. Водитель автомобиля «Рено-Симбол» следовала со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Бурова.

При повороте в переулок Межевой на перекрестке в районе дома № 56 по Москвоскому шоссе автоледи врезалась в «Фольксваген Тигуан». От столкновения «Рено» отбросило в пешеходное ограждение.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Симбол, которая сидела на заднем сидении справа, получила телесные повреждения, - сообщает пресс-служа УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины