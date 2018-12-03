2018-12-03T10:57:50+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на Московском шоссе в Орле

Одна из машин врезалась в пешеходное ограждение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП с участием двух иномарок произошло в Орле на Московском шоссе вечером в субботу, 1 декабря. Водитель автомобиля «Рено-Симбол» следовала со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Бурова.

При повороте в переулок Межевой на перекрестке в районе дома № 56 по Москвоскому шоссе автоледи врезалась в «Фольксваген Тигуан». От столкновения «Рено» отбросило в пешеходное ограждение.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Симбол, которая сидела на заднем сидении справа, получила телесные повреждения, - сообщает пресс-служа УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.

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