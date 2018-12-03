2018-12-03T10:41:00+03:00
Общество

Больше 20 коммунальных машин убирают Орел от снега

В ручном режиме трудятся 75 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Одна из проблем уборки - нехватка водителей дорожных машинОдна из проблем уборки - нехватка водителей дорожных машинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, в понедельник 3 декабря, на уборку орловских улиц от снега вышла 21 коммунальная машина. В ручном режиме трудятся 75 человек.

Такую информацию озвучили в пресс-службе городской администрации. По информации «Спецавтобазы» сегодня с последствиями снегопада борются 7 КДМ, 4 трактора со щеткой, 3 самосвала, 2 фронтальных погрузчика, 2 шнекоротора, 1 снежный погрузчик, 1 «вилли» и 1 автогрейдер.

- Также в уборке задействованы 75 человек. Они чистят подходы к остановочным павильонам и мостам, тротуары, парки и скверы, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Отмечено, что особое внимание при уборке города от снега уделяется центральным улицам — Октябрьской, Московской, Комсомольской, Герцена, Горького, Тургенева, Московскому и Наугорскому шоссе.

О том, какими последствиями обернулся для Орла первый обильный снегопад читайте здесь.

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