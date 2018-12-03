2018-12-03T10:33:06+03:00
Происшествия

В Орле подросток попал под колеса иномарки

Парень госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В субботу, 1 декабря, в Орле произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. Парень оказался под колесами иномарки.

Авария случилась примерно в пять часов вечера в Северном районе города. Водитель за рулем «Ниссана» двигался по улице Рощинской со стороны Московского шоссе в направлении Раздольной.

- В районе дома №17 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге молодой человек получил травмы. Он госпитализирован в отделение травматологии.

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