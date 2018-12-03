Три человека пострадали при пожаре в квартире под Орлом

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-03T10:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловском районе три человека пострадали при пожаре. Спасатели боролись с пламенем, разбушевавшемся в одной из квартир Стрелецкого поселка.

Сигнал о возгорании поступил в начале первого часа ночи воскресенья, 2 декабря. Пожарные выехали на место ЧП. Оказалось, в пятиэтажке на улице Школьной горит квартира на третьем этаже. К моменту прибытия спасателей из окон валил дым.

- Для спасения людей с вышерасположенных этажей и тушения пожара в квартире были сформированы два звена газодымозащитников. 7 человек эвакуировали, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В итоге в однокомнатной квартире сгорел коридор, все жилище закоптило. Также от огня пострадала лестничная клетка. При пожаре пострадали три человека – 29-летний и 55-летнйи мужчины, а также 53-летняя женщина. Их направили в областную клиническую больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.