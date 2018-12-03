2018-12-03T10:23:49+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в квартире под Орлом

Пламя разбушевалось в поселке Стрелецкий
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловском районе три человека пострадали при пожаре. Спасатели боролись с пламенем, разбушевавшемся в одной из квартир Стрелецкого поселка.

Сигнал о возгорании поступил в начале первого часа ночи воскресенья, 2 декабря. Пожарные выехали на место ЧП. Оказалось, в пятиэтажке на улице Школьной горит квартира на третьем этаже. К моменту прибытия спасателей из окон валил дым.

- Для спасения людей с вышерасположенных этажей и тушения пожара в квартире были сформированы два звена газодымозащитников. 7 человек эвакуировали, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В итоге в однокомнатной квартире сгорел коридор, все жилище закоптило. Также от огня пострадала лестничная клетка. При пожаре пострадали три человека – 29-летний и 55-летнйи мужчины, а также 53-летняя женщина. Их направили в областную клиническую больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины