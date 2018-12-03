В Орле в столкновении двух авто пострадала восьмилетняя девочка
В воскресенье, 2 декабря, в Орле столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Меган». В ДТП получила травмы восьмилетняя пассажир одного из автомобилей.
Авария случилась в начале двенадцатого утра. Водитель за рулем «Ларгуса» двигался по Пищевому переулку со стороны Маслозаводского в направлении Орелстроевской улицы.
- В районе дома № 15 произошло столкновение с автомобилем «Рено», который двигался во встречном направлении, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП юная пассажир «Рено» травмировалась, госпитализация ей не потребовалась.
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