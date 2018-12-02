2018-12-02T10:38:42+03:00
Общество

В Орле ожидается оттепель

Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений
Ольга СУПОНЕВА
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В понедельник будет достаточно морозно, со вторника температура пойдет вверхВ понедельник будет достаточно морозно, со вторника температура пойдет вверхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам синоптиков, первая зимняя рабочая неделя в Орле не запомнится сильными морозами: как сообщают метеорологи, возможна оттепель. Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

По прогнозу Росгидрометцентра, в понедельник 3 декабря в Орле ночью до -13, днем до -7 градусов. Переменная облачность, небольшой снег, ветер южный 4 м/с.

Во вторник, 4 декабря, снова ожидается снег и переменная облачность, температура ночью -11 градусов, днем -1. Ветер сохранит направление и скорость.

5 декабря, в среду, ночью -5, а днем до +1. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом, ветер юго-восточный 2 м/c.

В четверг, 6 числа, от -6 ночью до -1 днем, переменная облачность и небольшой снег. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5 м/с.

В пятницу, 7 декабря, в темное время суток -5 ниже нуля, днем столбики термометров достигнут отметки в 0 градусов. Возможен небольшой снег, облачность переменная, ветер юго-западный 4 м/с.

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