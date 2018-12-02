2018-12-02T10:01:50+03:00
Общество

Завтра в Орле пройдет череда событий, посвященных Дню неизвестного солдата

"КП" публикует программу мероприятий
Ольга СУПОНЕВА
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К стеле "Орел - город воинской славы" будут возложены цветыК стеле "Орел - город воинской славы" будут возложены цветыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 3 декабря, в Орле пройдет ряд событий, посвященных Дню неизвестного солдата. Мы публикуем их программу.

Днем, в 15:00, в круглом зале областной администрации подведут итоги "Вахты Памяти 2018", мероприятие пройдет в торжественной атмосфере. Перед его началом в фойе малого зала будут работать выставки, подготовленные поисковыми организациями и объединениями Орловской области.

- В рамках мероприятия состоится награждение медалью «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» членов поисковых организаций региона, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В 16 часов состоится возложение цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы.

Водителям стоит помнить, что в этот день в центре города будет ограничено движение и запрещена стоянка.

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