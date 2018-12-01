2018-12-01T14:03:27+03:00
Общество

На проточных реках Орловщины толщина льда достигает 4 сантиметра

Спасатели напоминают, что этого недостаточно для безопасного нахождения на ледовом покрове
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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По состоянию на 29 ноября на закрытых водоемах Орловской области толщина льда в некоторых местах достигает 12 сантиметров. В свою очередь, на проточных реках эта величина ниже, от 3 до 4 сантиметров в толщину.

По словам спасателей, несмотря на стабильные минусовые температуры, этого недостаточно для безопасного нахождения на льду. Авыход на лед водоемов может стать причиной различных происшествий.

- Необходимо запомнить ряд простых правил. Выходя на лед, нельзяоставлять детей без присмотра. Прежде чем двигаться по льду, нужно убедиться в его прочности. Проверять прочность льда ударом ноги категорически запрещено. Следует обходить опасные и подозрительные места, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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