СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-01T14:01:28+03:00

В Орел на соревнования по стрельбе из арбалета приедет олимпийская Чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова

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8 декабря в Конгресс-холле ТМК «Гринн» на Финале Кубка мира по стрельбе из арбалета орловцы смогут встретиться со всемирно известными спортсменами. К нам в город приедут олимпийская Чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и чемпионы мира по боксу – Александр Поветкин и Денис Лебедев.

- Соревновательная программа международного турнира стартует в 10 утра. В это время пройдет мастер-класс с участием звезд арбалетного спорта, в котором смогут приять участие все желающие, - сообщает портал «Орел-спорт».

Также в этот день состоится матч вызова между лучшими стрелками мира из арбалета и стрелками из лука сборной России. Он начнется в 15:30.