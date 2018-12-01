Орловца с психическим расстройством лишили водительских прав
Орловская прокуратура проверила владельцев действующих водительских удостоверений на медицинские ограничения к управлению автомобилем. Под внимание правоохранителей попал житель Покровского района.
- С апреля 2016 года мужчина был поставлен на диспансерный учет в БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» в связи с психическим расстройством, - сообщает ведомство.
Диагноз орловца входил в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Это могло грозить причинению вреда жизни и здоровью окружающих и других участников дорожного движения.
Прокурор подал иск в суд. Его требования удовлетворили. Водительские права у орловца были изъяты ГИБДД.