Орловца с психическим расстройством лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-01T13:56:14+03:00

На диспансерный учет его поставили еще два года назад

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Орловская прокуратура проверила владельцев действующих водительских удостоверений на медицинские ограничения к управлению автомобилем. Под внимание правоохранителей попал житель Покровского района.

- С апреля 2016 года мужчина был поставлен на диспансерный учет в БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» в связи с психическим расстройством, - сообщает ведомство.

Диагноз орловца входил в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Это могло грозить причинению вреда жизни и здоровью окружающих и других участников дорожного движения.

Прокурор подал иск в суд. Его требования удовлетворили. Водительские права у орловца были изъяты ГИБДД.