2018-12-01T13:53:54+03:00
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Работы потомственных плешковских мастеров увидят орловцы на новой выставке

Ее открывает краеведческий музей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Работы потомственных плешковских мастеров увидят орловцы на новой выставкеРаботы потомственных плешковских мастеров увидят орловцы на новой выставке
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В пятницу, 7 декабря, Орловский областной центр народного творчества совместно с краеведческим музеем открывает выставку плешковского художественного промысла «В каждой деревушке своя глина и игрушки». Она подведет итоги регионального конкурса декоративно-прикладного искусства.

- На выставке жители и гости Орла познакомятся с историей старинного художественного промысла Ливенского района и увидят работы потомственных плешковских мастеров, - сообщают организаторы.

Экспозиция откроется в 15 часов.

Вход свободный.

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