Работы потомственных плешковских мастеров увидят орловцы на новой выставке
Ее открывает краеведческий музей
Работы потомственных плешковских мастеров увидят орловцы на новой выставке
Изменить размер текста:
В пятницу, 7 декабря, Орловский областной центр народного творчества совместно с краеведческим музеем открывает выставку плешковского художественного промысла «В каждой деревушке своя глина и игрушки». Она подведет итоги регионального конкурса декоративно-прикладного искусства.
- На выставке жители и гости Орла познакомятся с историей старинного художественного промысла Ливенского района и увидят работы потомственных плешковских мастеров, - сообщают организаторы.
Экспозиция откроется в 15 часов.
Вход свободный.