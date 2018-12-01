Ко Дню неизвестного солдата к стеле «Орел – город воинской славы» возложат цветы

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-01T13:43:57+03:00

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Ко Дню неизвестного солдата в Орле в понедельник, 3 декабря, пройдет ряд мероприятий.

Так, днем, в Круглом зале областной администрации состоится торжество по итогам региональной акции «Вахта Памяти – 2018». Оно начнется в 15 часов.

- Перед началом мероприятия в фойе малого зала будут работать выставки, подготовленные региональными поисковыми организациями и объединениями. Также в этот же день состоится награждение их членов медалью «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».

Заключительным мероприятием станет возложение цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы. Оно состоится в 16 часов.