В Орле пройдет спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-01T13:41:01+03:00

Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря

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В Орле пройдет спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря, вТМК «Гринн».

Цель традиционного спортивного праздника - популяризация физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди людей с ОВЗ. В программе праздника запланированы турниры по настольному теннису, боулингу, дартсу, кольцебросу и мини-футболу.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11 утра.