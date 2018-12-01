В Орле пройдет спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья
Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря
Фото с сайта "Орел-спорт"
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В Орле пройдет спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря, вТМК «Гринн».
Цель традиционного спортивного праздника - популяризация физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди людей с ОВЗ. В программе праздника запланированы турниры по настольному теннису, боулингу, дартсу, кольцебросу и мини-футболу.
Торжественное открытие соревнований состоится в 11 утра.