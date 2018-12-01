2018-12-01T13:41:01+03:00
Спорт

В Орле пройдет спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья

Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
Изменить размер текста:

В Орле пройдет спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поболеть за своих спортсменов можно будет уже в это воскресенье, 3 декабря, вТМК «Гринн».

Цель традиционного спортивного праздника - популяризация физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди людей с ОВЗ. В программе праздника запланированы турниры по настольному теннису, боулингу, дартсу, кольцебросу и мини-футболу.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11 утра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24