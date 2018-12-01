2018-12-01T11:04:23+03:00
Общество

10 лучших орловских общественников получили награды

Церемония награждения состоялась в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облпрваительстваФото с сайта облпрваительства
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10 лучших орловских общественников получили награды в рамках премии «Общественное признание». Церемония награждения состоялась в пятницу, 30 ноября, на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.

- В числе награжденных руководитель Орловской школы жилищного просвещения Рафаил Исламгазин, ветеран системы дополнительного образования Валентина Кирикова, директор информационно-рекламного комплекса «Принт-тв» Геннадий Карзов, директор спортивно-патриотического клуба «Витязь» Сергей Почтарев, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Напомним, всего в 2018 году на поддержку общественных организаций и объединений в Орловской области было выделено 40 грантов.

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