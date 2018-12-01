В музее Тургенева в Орле стартовал международный форум

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-01T10:59:38+03:00

Участие в нем примут руководители и сотрудники литературных музеев страны и эксперты в области музейного дела

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В пятницу, 30 ноября, в Орловском государственном литературном музее Ивана Тургенева открылся четвертый Международный форум литературных музеев. В нем приняли участие руководители и сотрудники литературных музеев страны, эксперты, специалисты в области музейного дела и книгоиздания, современные литераторы и представители культурной общественности.

- На пленарном заседании «О тургеневских юбилейных торжествах в честь 200-летия писателя в Российской Федерации и за рубежом» с приветственными словами выступили почетные гости встречи, такие как директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Сам форум продлится еще два дня. Так, 1 декабря пройдет открытое заседание Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, где выступят участники из Германии и Норвегии. В воскресенье, 2 декабря форум продолжит расширенное заседание Ученого совета «Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Грибоедова «Хмелита».